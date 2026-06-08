ಯಾದಗಿರಿಯ ಮರಮ್ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮೂವರು ಸಾವು

<p><strong>ವಡಗೇರಾ (ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ ಕ್ವಾರಿಯ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಂಡಮ್ಮ (35), ಸುಜಾತಾ (9) ಶಿವಲೀಲಾ (ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ) (10) ಮೃತರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಗುಂಡಮ್ಮ, ಸುಜಾತಾ ಹಾಗೂ ಶಿವಲೀಲಾ ಕ್ವಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಸುಜಾತಾ ಮತ್ತು ಶಿವಲೀಲಾ ಕಾಲುಜಾರಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮೂವರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಡಗೇರಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><strong>ಯಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿ</strong> </p><p>ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೃತದೇಹಗಳ ಶವಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮುದ್ನಾಳ ಸಮೀಪದ ಯಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂರು ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ಈ ಘಟನೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಕ್ವಾರಿಯ ಸುತ್ತಲು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೂರು ಜೀವಗಳು ಹೋದವು ಎಂದು ಘಟನೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>