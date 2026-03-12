ಯಾದಗಿರಿ: ಬದಲಾವಣೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರದ ಸವಿ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಠಿಣ ಯುಪಿಎಸ್ಪಿ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿತು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವಿನಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ, ನೆರೆದಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಾರಂಜಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾತು, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಸತ್ಕಾರ... </p>.<p>ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸಭಾಂಗಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುವ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ 82ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಸಂದೀಪ ಬಾಡದ, 469ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಡಾ.ನಿವೇದಿತಾ ಬಾವಿಮನಿ, 664ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ ಮತ್ತು 880ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊರೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆವ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಗಳಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸವೆಸಿದ ಪರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗುರುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ನೆನೆದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೂ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದವರು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಿವಿಯಾದರು.</p>.<p><strong>ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆವೆ: ‘</strong>ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ವರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆವೆ. ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆವೆ’ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ</strong>: ‘10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಫೇಲಾದರೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲುವು ಪಡೆದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ– ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು. ಪಿಯು ಓದಲು ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊರೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ಆತ್ಮಬಲ</strong>: ‘ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಬಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತವಾದ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾದಗಿರಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ನಿವೇದಿತಾ ಬಾವಿಮನಿ.</p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ನಾಲ್ವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಾಲ್ವರು ಸಾಧನೆ ಅಪ್ರತಿಮ</blockquote><span class="attribution">– ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<p><strong>‘ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ತೇರ್ಗಡೆ ಅಚ್ಚರಿ ಖುಷಿ’</strong></p><p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು ಅಚ್ಚರಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂದೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಮಾತನಾಡಿ ‘ವಯಸ್ಸು ಇರುವಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಲಕರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಯುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ್ ಕಾಡ್ಲೂರ್ ಎಸ್ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ಎಡಿಸಿ ರಮೇಶ ಕೋಲಾರ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>‘ರೈತನ ತಾಳ್ಮೆ ನದಿ ಹರಿವಿನ ನಿರಂತರತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’</strong></p><p> ‘ಮಳೆ ಬಿಸಲು ಚಳಿ ನಡುವೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ ಲಾಭ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟ– ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಸಿಳಿಕೊಂಡ ನದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬೀಜವಾದ ಆಲ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಿವೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’ ಎಂದು ಸಂದೀಪ ಬಾಡದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಓದುವ ಕೆಂಡದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚು ಆರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪರಿ ಇದು. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ಓದಿನ ಅವಧಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ತರಬೇತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ವರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.</p><p>ನಿರಂತರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಓದಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಓದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>