ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಯಾದಗಿರಿ: ಬದಲಾವಣೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರದ ಸವಿ

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ನಾಲ್ವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಾಲ್ವರು ಸಾಧನೆ ಅಪ್ರತಿಮ
– ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Yadgir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT