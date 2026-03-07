ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictyadagiri

ಶಹಾಪುರ: ಬಸವರಾಜ 664, ಚಂದ್ರಶೇಖರ 880 ನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್‌

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ; ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬರು ಯವಕರ ಸಾಧನೆ
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:20 IST
ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊರೆ ಅವರನ್ನು ಮಿತ್ರರ ತಂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು
yadagiri
