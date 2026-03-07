ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
yadagiri

ಯಾದಗಿರಿಯ ನಾಲ್ವರು ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಾಸ್‌

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ವರ್ತಕನ ಪುತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ 82ನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್‌; ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಓದಿದ ಯುವಕ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

