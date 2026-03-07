<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ನಡೆಸಿದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ವರ್ತಕನ ಪುತ್ರರೊಬ್ಬರು ದೇಶಕ್ಕೆ 82ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನಿವೇದಿತಾ ಸಿ.ಬಾವಿಮನಿ 469ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶಹಾಪುರದ ಬಸವರಾಜ್ ಜವಳಿ 664ನೇ ಹಾಗೂ ವನದುರ್ಗದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 880ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ಸಂದೀಪ ಬಾಡದ ಅವರು 82ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಂದೀಪ ಅವರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಮಗ ಸಂದೀಪ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಪಿಯುವರೆಗೆ ಶಹಾಪುರದ ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಡಾ.ಎಐಟಿ) ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದೀಪ, ‘ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓದು ಮಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆರಾಮದಾಯಕ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವಿರತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜಗದೀಶ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಗುರುವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ದೆಹಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಪಾಸಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="Subhead">ವೈದ್ಯೆಯ ಐಎಎಸ್ ಕನಸು: ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 469ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಸಿ.ಬಾವಿಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿದೆ. ಬಾಲಜಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ‘ಕಿಮ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆರು ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೋಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಓದಿ, ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸಾದರು.</p>.<p>‘ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಕನಸು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವೇದಿತಾ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬಾವಿಮನಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>