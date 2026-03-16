ಶಹಾಪುರ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕಲಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ. ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ದಿನಾಲು ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ತಾಸು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು' ಎಂದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಗರದ ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕಸಾಪ ಭವನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಸಾಪ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಜ ಅದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಲು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಷ್ಟುಪಟ್ಟು ಓದುವುದು ಬೇಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರೆ ಸಾಕು. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ದಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಯಾರು ಮರೆಯಬಾರದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಣ್ಣ ಆನೇಗುಂದಿ, ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್, ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ, ಕಸಾಪ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾರಣಗೇರಾ, ಸುರೇಶ ಅರುಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.