ವಡಗೇರಾ: ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

<p><strong>ವಡಗೇರಾ:</strong> ಶ್ರೀಶೈಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ವಡಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ನೂರಾರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ನೀಲಳ್ಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 15 ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಯಮನೂರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇಟಗಿ, ಕರವೇ ಮುಖಂಡ ಶರಣು ಇಟಗಿ, ಸಂಗು ಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ರಿಷಿಕೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಿಡ್ಡೆ ಗೌಡ, ದೇವು ಬುಸೇನಿ, ಸೈಯ್ಯದ್ ಮರಡಿ, ಭೀಮಶಪ್ಪ ಕೋಮಾರ, ಅಬ್ದುಲ್ ಚಿಗನೂರ, ಗಂಗಾಧರ ವಿಶರ್ಕರ್ಮ, ಶಿವು ಗೋನಾಲ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿರವಾಳ, ದೇವು ಜಡಿ, ಶರಣು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>