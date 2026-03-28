‘ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅವಶ್ಯ’

ವಡಗೇರಾ: 'ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ' ಎಂದು ಅಡವಿಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊಳ್ಳೂರು–ತಿರುಪತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಅವಸರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಡ್ಡಿ ಚೆನ್ನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹೇಶರಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ , ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಪರೋಪಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೊಳ್ಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಾಪೂರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಜಾವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಬಸವರಾಜ ಭಂಗಿ, ಅಮಲಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜ ಗಿನಕೇರಿ, ವಾಲ್ಮಿಕಿ ನಾಯಕ ರಾಮಣ್ಣ, ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>