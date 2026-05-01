ಹಂದಿಗಳ ಸಾವು: ಬಡಾವಣೆ ತುಂಬಾ ದುರ್ನಾತ

ವಡಗೇರಾ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಹಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಸರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಸಿರಾಜೋದ್ದೀನ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಹಂದಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಾ ಬಡಾವಣೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ದುರ್ನಾತ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದುರ್ನಾತ ಮೂಗಿಗೆ ಅಡರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜತೆಗೂಡಿ ಮುಷ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>