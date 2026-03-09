ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ: ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶಾಲ ಶಿಂಧೆ

<p><strong>ಶಹಾಪುರ</strong>: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶಾಲ ಶಿಂಧೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡಿಡಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಸದಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಹೇಶ ಪತ್ತಾರ, ಬಿಆರ್ಪಿ ರವಿ ಪವಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಖಲೀಲ್ ಪಾಶ, ಸುನೀತಾ ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಾರದಾ ಹೂಗಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೊಡ್ಮನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕುಂಬಾರ, ಶಂಕರಬಾಯಿ, ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ, ಸಂಗಮ್ಮ ಮಲಗೊಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>