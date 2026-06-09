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ಕ್ವಾರಿ: ಜೀವಗಳು ಬಲಿಪಡೆಯುವ ಹೆಮ್ಮಾರಿ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು – ರೈತರ ಒಳಒಪ್ಪಂದಿಂದ ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಸಂಚಕಾರ
ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 7:19 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 7:19 IST
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