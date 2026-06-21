ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪೂರಕ

<p><em>ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ</em></p>.<p>ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 14.2 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 32.8 (ಶೇ 132 ರಷ್ಟು) ಮಿ.ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ 19ರ ವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 42.7 ಮಿ.ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ76.4 ಮಿ.ಮೀ (ಶೇ 79ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ) ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಡಗೇರಾ, ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 58 (ಶೇ 36 ರಷ್ಟು) ಮಿ.ಮೀ., 94.4 (ಶೇ 77ರಷ್ಟು) ಮಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 97.3 (ಶೇ 74ರಷ್ಟು) ಮಿ.ಮೀ. ಮೂಲಕ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೇ ಕೊನೆಯವಾರ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ರೋಹಿಣ ಕಾರ್ತಿ ಮಳೆಗೆ ಕೆಲ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಮೃಗಶಿರ ಕಾರ್ತಿ ಆರಂಭವಾದರೂ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಚಿಂತಾ ಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಮೋಡಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ವರುಣ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಲೂ ಚಲಿಸುವ ಮೊಡಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿದೆ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಟೆಯನ್ನು(ಎಡೆ) ಹೊಡೆಯುತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಶೇ 40 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಶೇ 60 ರೈತರು ಜಮೀನನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಗುರಿ 57285 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇತ್ತು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತಿ ಗುರಿ 27865 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ 28785 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಡರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-30-595407800</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>