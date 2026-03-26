35 ಕುರಿಗಳು ಕಳವು

ಯಾದಗಿರಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 35 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಳಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 25 ಹಾಗೂ ಈಶಪ್ಪ ಗುಂಜಲಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಕುರಿಗಳು ಕುರಿಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈಶಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಶೆಡ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ₹ 2.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 25 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹ 1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಕಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಉಮೇಶ ಕೆ. ಮುದ್ನಾಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>