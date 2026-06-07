‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಲ ಹೆಚ್ಚು’

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದಾನ– ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಪಟ್ಟುಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಪುರಾಣಿಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಿಮಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಧ್ವ ಮಹಾಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪಂಚಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸೌರಮಾನ ಹಾಗೂ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೋಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಪ್ರತಿ 32 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ, ಗ್ರಂಥ ಪಠಣ, ಭಾಗವತದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರ ಭಜನೆ, 33 ಬಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಸೂಳಾದಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಕೋಲಾಟ, ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೋಭಾನ ಪಾರಾಯಣ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-30-273011059</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>