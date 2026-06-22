ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 2.85 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
yadagiriEnvironment
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT