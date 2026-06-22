ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 2.85 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.85 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ, ಗೋಮಾಳ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಸಿಗಳು ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಪೈಕಿ ಶೇ 6.54ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 33,773 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 11,755 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಾಯಂ ಗೋಮಾಳ ಹಾಗೂ 772 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ತೋಪು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೇವು, ಆಲ, ಮಹಾಘನಿ, ಹೊಂಗೆಯಂತಹ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ, ನಾನಾ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಧಾರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನೆಡು ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹತ್ತಿಕುಣಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವು, ಹೊಂಗೆ, ಆಲ, ಮಹಾಘನಿಯಂತಹ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಳೆಯೂ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೆಡಲಾದ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾವಲುಗಾರರು ಸಸಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜಾನುವಾರು ಬಾಯಿ ಹಾಕದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೈದಾಪುರ– ತಾವೂರು, ಹತ್ತಿಕುಣಿ– ಬಂದಳ್ಳಿ, ಕಡೇಚೂರು – ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿ, ರಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್– ಕಡೇಚೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 900 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ, ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಸಭೆಗೂ ಒಟ್ಟು 1,800 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆದು ಎತ್ತರವಾದ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಬಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಮೊಗ್ಗು ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕುರಿಗಳು ಸಸಿಗಳ ಎಲೆಗಳು ತಿಂದು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-30-1978977602</p>