ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ: ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ‘ಅನುಗ್ರಹ’ ಯೋಜನೆಯು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಗಳ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ, ನೂರಾರು ಕೆರೆ– ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ವಿರಳ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.19 ಲಕ್ಷ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 179, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 156 ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ 1,021 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,356 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಹಸುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಹಾಲು ಮಾರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ತುಂಬಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಹೋರಿ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ರೈತರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ಬಲಿಯಾದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಆ ವರ್ಷದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ‘ಅನುಗ್ರಹ’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅಕಾಲಿಕ, ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದಿರುವ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಎತ್ತು, ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಮಣಕಗಳಿಗೆ ₹15,000 ಪರಿಹಾರಧನವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ‘ಅನುಗ್ರಹ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಅನುಗ್ರಹ’ಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ನೂರಾರು ರೈತರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಾಸು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನಿಧಿಯಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಜೆಸ್ಕಾಂನವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾನುವಾರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>‘ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅಕಾಲಿಕ, ಅಪಘಾತದಂತಹ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋಟೊ ಜತೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಸಮೇತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-30-2137631788</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>