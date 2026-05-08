ಬಾವಿ ನೀರಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವು

ಯಾದಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರುವಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಮಾಲರು, ರೈತರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ 'ಬಿಸಿ' ನೀರೇ ಗತಿ!' ವಿಶೇಷ ವರದಿಯು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಮೇ 7ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾವಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲು, ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ ಕಸ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸಹ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>