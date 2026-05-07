ಹಮಾಲರು, ರೈತರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ‘ಬಿಸಿ’ ನೀರೇ ಗತಿ!

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈತರು, ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವರ್ತಕರು ಅಶುದ್ಧ 'ಬಿಸಿ' ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ತಾವು ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ರೈತರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ತಂದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬೆವರು ಹರಿಸುವ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಾವಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತಳ ಸೇರಿರುವ ನೀರು ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಇದ್ದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲು, ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಸ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣ ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಮಾಲಿಗಳು.

ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರೈತರು, ಹಮಾಲಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೆಂಡದಂತಹ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾದು ನಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರೇ ಬರುತ್ತದೆ.

'ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆರ್ಒ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವ ಹಮಾಲರು, 'ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಒ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದವರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಾಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯಾಕೂಬ್.

'ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇರಿಸಿ, ಚೀಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಳಿಗೆಯೊಂದ ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಸವರಾಜ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ