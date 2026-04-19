ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ

ಯಾದಗಿರಿ: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿವೇಶನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಲು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 2.5ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 10ರಷ್ಟವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕು ವಿಧಿಸಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಮೌಲ್ಯದಡಿ ಒಂದು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹ 10 ಲಕ್ಷವಾದರೆ, ಶೇ 50ರಷ್ಟರಂತೆ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡ್ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು, 'ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಬಹುತೇಕರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇಶನ ಶುಲ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು. ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಶೇ 2.5ರಷ್ಟು ವಿಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 9 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ನೀಡಿ: 'ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ನಕ್ಷೆ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಜಿ.ಸಾಯಬಣ್ಣ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರತಿ ಅಮರೇಶ, ಇಮುನವೆಲ್ ಕ್ರಿಷ್ಟಫರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>