ಆಟೊ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಲೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಸಾಗರ್ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಅಪಘಾತವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಲರಾಮ್ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಮಹೇಶ ಹಣಮಂತ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಸಾಗರ್ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಗರ್ನನ್ನು ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹೇಶ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ, ಆಟೊ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಗರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಲಿಂಗೇರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಎಂ) ರಸ್ತೆಯ ಕೆಇಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸಮೀಪ ಬಂದರು. ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟೊ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ..</p>.<p>ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಶವವನ್ನು ಕುಳಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಶವ ತಂದಿದ್ದ ಕಾರಿನಿಂದಲೇ ಆಟೊ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದಿರಲಿ ಎಂದು ಶವ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-30-1785878607</p>