ಯಾದಗಿರಿ ಬಂದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಬಯಲಲ್ಲೇ ಪಾಠ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ನಗರದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹುದೂರ ಇದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಲಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ– ಬೀದರ್ ರಾಜ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿ–15ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿರುವ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಯು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಗಿಡ–ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಏಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಧಾರೆ ಎರೆದ ಶಾಲೆ, ಈಗ ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಇವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ. 500ಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ‘ಎ’, ‘ಬಿ’ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಣೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 15 ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು, ಒಂಬತ್ತು ಮಾತ್ರವೇ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಕೋಣೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳು ಶಿಥಿಲದ ಭೀಕರತೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ₹4.60 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಗತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಯ ಕೆಲವು ಕೋಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಮರಗಳೇ ಇವತ್ತು ಕೋಣೆಗಳಂತೆ ನೆರಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೋಣೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಾದರೆ ಮೈದಾನ ಕೆಸರುಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-30-616358799</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>