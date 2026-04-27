‘ಸಮುದಾಯ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಪವಾರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಚವ್ಹಾಣ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲದ ಕೆಲವರು ಶಂಕರ ಅವರನ್ನು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರ್ಸಿಂಗ್ ತಿಲವರ್ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಕರೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಂಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಮುಂಬೈ ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಘೋಷಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಘದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಈಚೆಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಾಧವ, ಬಾಷು ನಾಯಕ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಟೋಪಾ, ಪರಶುರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ್, ಮೋನಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಜಯೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ್, ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>