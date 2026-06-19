ಯಾದಗಿರಿ ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ

<p><em>ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ‘ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಉರುಳುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವಂತಹ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬಸ್ ದುರಂತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಐನಾಪುರ, ಯಕ್ತಾಪುರ, ಚಿಂಚೊಳಿ, ವಂದಗನೂರ, ಆಲ್ಹಾಳ, ಕಾಚಾಪುರ, ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರೆಡು ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭೀಮರಾಯ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರದಾಟ: ಯಾದಗಿರಿಯ ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನಹರಿಸಿ ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-30-1340577646</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>