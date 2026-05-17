‘ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ’

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ನಗರಸಭೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಹುತೇಕರು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಟ್ಟುವುದು, ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಎರಡ್ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸೋಲಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇದ್ದರೂ ಹಲವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮಾಲೀಕರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನಗರಸಭೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರು ಇತರೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಪುತ್ರ ನಡಗೇರಿ, ಶರಣಮ್ಮ, ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-30-389587364</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>