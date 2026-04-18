ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಾಲಕನ ರಕ್ಷಣೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ವಿಆರ್ಎಲ್ ಬಸ್– ಕಾರು ನಡುವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕ ವಿರಾಟ್ನನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣತ ಉಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು, ನಾಲ್ವರ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಉಮೇಶ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದ ದೇಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೃತ ದೇಹಗಳ ದಹನ ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>