8,721 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಭಾಗ್ಯ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಆರ್ಬಿಎಸ್ಕೆ) ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 23,105 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ 9,910 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 1,189 ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 8,721 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಆರ್ಬಿಎಸ್ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ/ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪಸಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2026ರ ಮೇ 16ರ ವರೆಗೆ) ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 11,847 ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ 11,254 ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕಿವುಡುತನ, ದಂತ, ಚರ್ಮ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊರತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಸೀಳು ತುಟಿ ಮೊದಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 5,102 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 4,806 ಬಾಲಕಿಯರಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 9,910 ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 631 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 558 ಬಾಲಕಿಯರು ಸೇರಿ 1,189 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರ. ಉಳಿದ 8,721 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಆರ್ಬಿಎಸ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು.

ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ 1,392 ಮಕ್ಕಳು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 128 ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುರಿಕಜ್ಜಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ 1,736 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1,666 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 228 ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 1,438 ಮೈ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚರ್ಮ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿವಿಯ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ 786 ಹಾಗೂ ದಂತ ಕ್ಷಯ, ದಂತ ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 1,784 ಮಕ್ಕಳು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿವಿಯ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸಾದ 555 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 88 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ದಂತ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸಾದ 1,692 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 241 ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಳು ತುಟಿಗೂ ಸಿಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಳು ತುಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 13 ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವುದು 15 ಮಕ್ಕ