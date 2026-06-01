ಸೂಪರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ: ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದ, ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಒಡಕು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರವೇ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.</p>.<p>'ದಲಿತರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೇ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>