ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಂತವರು ಇದ್ದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ: ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಡೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ, ತನ್ನ ಪತಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಈಸಕ್ಕಿಯಾಸೆ ನಿಮಗೇಕೆ? ಎಂದು, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (ಕಸಾಪ) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಘಕಟಗಳು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ' ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಗಂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದಳು. ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು ಹೊಂದಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿ, ಬಂಡಾಯಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಕೊಡಿಗೆಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜಾರಾಂ ಮೋಹನರಾಯ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾದೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಶಿಕಲಾ ಭೀಮನಗೌಡ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಹೋರಾಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನದಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಗಂಡು– ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುರಾಯ ಬೇಗಂ (ಸಾಹಿತ್ಯ), ನಾಗಲಾಂಬಿಕ ಮಣ್ಣೂರ (ಶಿಕ್ಷಣ), ಡಾ.ಕಲಾವತಿ ಹೆಬಾಳ್ಕರ್ (ವೈದ್ಯಕೀಯ), ದೇವಿಕೆಮ್ಮ ಬಿರಾದಾರ (ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ) ಮತ್ತು ಬೋರಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರು ಮಠ (ಸಾಮಾಜಿಕ) ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಾಳಿಕೇರಿ, ಕಸಾಪ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಸೂಗಮ್ಮ ಬಿ.ಪೂಜಾರಿ, ಸ್ವಪ್ನಾ ಲೇವಡಿ, ಜಯಲಲಿತಾ, ಲೇಖಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್., ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲಕಂಬ, ಹುಣಸಗಿ ತಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಮಠದ, ಅಯ್