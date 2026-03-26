‘ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ’

ಹುಣಸಗಿ: 'ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಮನಾಥ ಎಂಬ ಅಂಕಿತನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಧರ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ಮುದನೂರು ಕಂಠಿಮಠದ ಸಿದ್ಧಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಾಂತಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಸೂಗಯ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ, ಬಸನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹರನಾಳ, ರಮೇಶ ಸಾಹು ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸನಗೌಡ ಗೌಡಪ್ಪಗೋಳ, ಮಲಕಣ್ಣ ಸಾಹು ಹೊನಕಲ್ಲ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ನಗನೂರು, ಸಿದ್ರಾಮರಡ್ಡಿ ಬಳವಾಟ, ಭೀಮನಗೌಡ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪೋತರಡ್ಡಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ಹೂವಿನಳ್ಳಿ, ಜಗನ್ನಾಥರಡ್ಡಿ ನಾಲವಾರ, ರಮೇಶ ಹೂಗಾರ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಗೌಡಪ್ಪಗೋಳ, ಶೇಖರಗೌಡ, ಶಿವಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>