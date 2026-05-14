ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ!

ಯಾದಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ (ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ) ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಿಡ– ಮರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲೆ, ಕಟ್ಟಿ– ಕೊಂಬೆ ತುಂಡುಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮರಗಳು ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಮರಗಳ ಎಲೆ, ಕಟ್ಟಿ– ಕೊಂಬೆ ಬಿದ್ದು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 40 ಮೂಟೆಯಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮರಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಎಸೆಯುವ ಪೇಪರ್, ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಗರ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮರಗಳ ಎಲೆ, ಕಟ್ಟಿ– ಕೊಂಬೆ (ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್) ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಎಸೆಯದಂತೆ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರು ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು.</p>.<p>'ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ 40 ಮೂಟೆಯಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>