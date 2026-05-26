ಡೀಸೆಲ್‍ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ

ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ರೈತರು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲೆದಾಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಡೀಸೆಲ್ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಹಾಪುರ, ಸುರಪುರ, ವಡಗೇರಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಹಾಕದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು. ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗದೆ ಬೇಸರಿದಂತೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದರು.

ನಗರದ ಶುಭಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಶಹಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಮ್ಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರೈತರು ಓಡಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಮವಾರ ಕಂಡುಬಂತು.

'ಹೊಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಕ್ಗೆ ಬರವು ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿವಂತೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ತರುವುದೊಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಈರಪ್ಪ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.

'ಮೊನ್ನೆ ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಲೀಟರ್, ಸಿರವಾಳದಲ್ಲಿ ಐದು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ನಡೆದು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಶಹಾಪುರ ತುಂಬ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟವಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ತರಬೇಕು? ಲಾರಿ, ಜೆಸಿಬಿಗಳಿಗೆ ಆರೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ರೈತರಿಗೆ ಐದು ಲೀಟರ್ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೋರನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ವಿಭೂಷಣ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ರೈತರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಪುಗ್ಸಟೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕ