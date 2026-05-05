ಸೈದಾಪುರ: 'ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 'ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್'ನಲ್ಲಿನ ಆಧಾರ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ.</p>.<p>ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ (ಡಿಜಿಟಲ್) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್' (ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸದ ಆಧಾರ್ ಪುರಾವೆ ತೋರಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಈಚೆಗೆ ಸೈದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಿತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಎ-33 ಎಫ್-0317 ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಸೈದಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕ 'ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿಯುವಂತೆಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಆಧಾರ್ ತರುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು.</p>.<p>ಕೆಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಹಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>