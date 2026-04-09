‘32,814 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 32,814 ಮೆಟ್ಟಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರತೇಂದ್ರನಾಥ ಸೂಗುರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.52 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4,701 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಡಿಎಪಿ, 375 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಂಒಪಿ, 18,587 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ, 8,647 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು 504 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ 32,814 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಗುರಿಯಂತೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಆಗಲಿದೆ. ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯ ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>