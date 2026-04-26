ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿ; ಡಾ.ಕುಮಾರ ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ಕೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಯಾದಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಯಿಮ್ಸ್) ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಕುಮಾರ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ಡಿಟಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ( ಪಿಸಿ & ಪಿಎನ್ಡಿಟಿ) ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗದ 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕುಮಾರ ಅವರೂ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇರುವರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಗರ್ಭಪಾತದ ಆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸುವ ಐಎಂಆರ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತ ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>