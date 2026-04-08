ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಆರಂಭ

ಯಾದಗಿರಿ: ನಗರದ ಹಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ. ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯಕ್ತ ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ಭೀಮಣ್ಣ ವೈದ್ಯ, ಸಿಬಂದ್ದಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ, ಶಿವಪುತ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>