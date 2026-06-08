ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 213 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆಯೇ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 213 ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಗಿರಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಗೌರವಿಸಿದ ಕಸಾಪದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ದರ್ಶನಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾಧಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಂಗ್ಲ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ 186 ಮಕ್ಕಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರದ್ದು ಇದೆ ಎಂಬುವುದು ಯಾರೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಇಒ ವೀರಣ್ಣ ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲಕಂಭ, ಶಹಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ, ಸುರಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಯಾಳವಾರ, ಗುರಮಠಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ವಡಗೇರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕರಿಕಳ್ಳಿ, ಹುಣಸಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕೌಲಗಿ, ಸಿ.ಎಂ.ಪಟ್ಟೆದರ್, ರಾಜಶೇಖರಗೌಡ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ, ಸೋಮನಾಥ ಜೈನ್, ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ನೂರಂದಪ್ಪ ಲೇವಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೀಮರಾಯ ಲಿಂಗೇರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಾಯಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವರಾಜ ಅರಳಿ ಮೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬೂದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಂಡದಿಂದ ವಚನ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು. ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-30-742461198</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>