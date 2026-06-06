‘ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ’

<p>ವಡಗೇರಾ: ‘ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಚನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಾಧಕರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಮಹೇಶರಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೂಡನಂಬಿಕೆಗಳು ತೊಲಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಹಾಪುರ ಹಿರೇಮಠದ ಸುಗೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು, ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಲಗಲ್ನ ರೇಣುಕಾ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ದೆವತ್ಕಲ್ನ ಸಾಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಕಾಡಂನೋರ, ಬಸ್ಸುಗೌಡ ಬಿಳ್ಹಾರ, ದಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರ, ವಿಶ್ವನಾಥರಡ್ಡಿ ನಾಯ್ಕಲ್, ರುದ್ರಗೌಡ ದೇವರಗುಡ್ಡ, ಬಸವಂತರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಹಾರ, ಸದಾಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ರೊಟ್ನಡಗಿ, ಮಾಣಿಕರಡ್ಡಿ ಕುರಕುಂದಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗರಡ್ಡಿ ಕೌಳೂರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಶಾಂತವೀರ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರ, ಬಸರಾಜಪ್ಪಗೌಡ ಗುರುಸಣಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಪ್ಪ ಸಂವಿದಾನ ಪಿಠೀಕೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಶಂಕರ ಸೋನಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-30-686225763</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>