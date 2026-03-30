ಯಾದಗಿರಿ: 'ಈದ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಣ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೋಣ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೌದಾಗರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ–ಅತೆ–ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಮಠಕಲ್ ಖಾಸಾ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರ್ಮ ಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ದೊಡ್ಡದು. ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೆವು. ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಜಾತಿ-ಮತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು. ಜಿಷಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಈದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಮ್ಜದ್ ಹುಸೇನ್, ಗುಲಾಮ ಸಮಾದಾನಿ ಮೂಸಾ, ಮುಖಂಡ ಮರೆಪ್ಪ ಚಟ್ಟೇರಕರ್, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದಾಸನಕೇರಿ, ಜಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ, ಭಗವಂತ ಅನ್ವಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿರವಾರ, ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಮೊಸಂಬಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಝ್ ಶಹನ, ಜಮಾ–ಅತೆ–ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲಾಹುದ್ದಿನ್ ಜಾಗೀರದಾರ್, ಬಾಷಾ ಮೀಯಾ ವಡಗೇರಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತಿಫ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>