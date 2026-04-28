ವಿದ್ಯುತ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ; ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ 2026 - 2031ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿನಾಡು ಪರಿವರ್ತನ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 109 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿನೋದ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 115 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಲಚ್ಮಣ್ಣ ಓಬಳಾಪುರ್ ಹಾಗೂ 98 ಮತ ಗಳಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>101 ಮತ ಪಡೆದ ರಾಜಪಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 108 ಮತ ಗಳಿಸಿದ ಅಶೋಕ ಇಟಗಿ ಅವರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 101 ಮತ ಗಳಿಸಿದ ಮಹ್ಮದ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು 104 ಮತ ಗಳಿಸಿದ ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.