ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಕಸದ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತಂಕ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿ ಮೊಳಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆದ ಕಳೆ ಸಸಿಗಳು, ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಾವಲಿಯಂತೆ ನೇತಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು, ಹಂದಿ, ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ, ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ...</p>.<p>ಇದು ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದಂತೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶಗಳು ನಗದ ಅಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿ, ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶ, ವಿದ್ಯಾನಗರ (ಕೋಲಿವಾಡ) ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಭಯದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರು ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟದೆ, ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳೂ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅದೇ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಹಂದಿ, ನಾಯಿ, ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಬಳಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗದಂತೆ ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡವರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹುತೇಕ ಮಾಲೀಕರು ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿ ಪಾಳು ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳತ್ತ ತಲೆಯೂ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಗರ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡದೆ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಗರಸಭೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಣದೆ ಅವುಗಳೂ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಭೀತಿ: ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಹೂಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮುಂದೆ ಸಾಗದೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಂಜೀವನಗರ, ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ, ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-30-1736827586</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>