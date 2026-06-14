ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮನವಿ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರತೇಂದ್ರನಾಥ ಸೂಗುರ ಅವರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದವರಿಗೆ 10 ಚೀಲಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಅದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 96 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಡಿಎಪಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 13 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾತ್ರವೇ. ಎಲ್ಲಕಡೆಗಳಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಾವ ಇದ್ದು, ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತೀರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಅನಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬರವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಗೋದಾಮುಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ರತೇಂದ್ರನಾಥ ಸೂಗುರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀಡುವುದಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಿ. ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣಗೌಡ ಬಾಡಿಯಾಳ, ರಾಜಶೇಖರ ವಡಗೇರಾ, ಬಸರೆಡ್ಡಿಗೌಡ ಕುರಕುಂದಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಾಹುಕಾರ, ರಾಜಶೇಖರ ಕಾಡಮಗೇರಿ, ಪರಶುರಾಮ ಕುರುಕುಂದಿ, ಸ್ವಾಮಿದೇವ ದಾಸನಕೇರಿ, ಶರಣಗೌಡ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸುರೇಶ ಸಾಹುಕಾರ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕೊಂಚಟ್ಟಿ, ಅಂಗಡಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ, ಭೀಮರಾಯ ಹೊಸಮನಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-30-2146811811</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>