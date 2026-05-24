ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ರೈತ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಾಡಿದ್ದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ 'ಭೀಮೆ'ಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರಿನ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲ–ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ದಟ್ಟ ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಮೋಡವನ್ನು ಚದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಭರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆಯ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4,02,045 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ವಿತರಣೆಗೂ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಕೃಪೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭತ್ತ (ಅಕ್ಕಿ) ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 2.02 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

97,648 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, 85 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ ತೊಗರಿ, 13,600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, 1,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು (ಶೇಂಗಾ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ), 1,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿದೆ.

100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜೋಳ, 50 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, 682 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಬ್ಬು, 350 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಶೇಂಗಾ, 750 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹಾಗೂ 57 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇತರೆ ತೃಣಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260524-30-1030980010