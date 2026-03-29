ಸಾಲ ಬಾಧೆ: ಮೂವರು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ರೈತರು ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಗೊಳಪ್ಪ ಅಸ್ಕಿ (31) ಹಾಗೂ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ (62) ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುರಸಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತರಾಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ (55) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು.</p>.<p>ಬಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಳೆಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸಪ್ಪ ಅವರು 1 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಾರದೆ, ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಚಿಂತೆ, ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟದಿಂದ ಮನನೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅವರು 2 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ₹ 1.10 ಲಕ್ಷ, ಕೈಗಡವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹ 8 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಾಲ: ಹುರಸಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತರಾಯ ಅವರು 4 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 3 ಲಕ್ಷ, ಕೈಗಡವಾಗಿ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದರು. ಸಾಲದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>