ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಪರದಾಟ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ಆರಂಭದ ನಡುವೆ 19,922 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಜಲ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೂ ಬೀರಿದ್ದು, ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, 2.32 ಲಕ್ಷ ರೈತರು 4.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 1ರಿಂದ 4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರೇ ಅತ್ಯಧಿಕ (2.11) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಹಿಡುವಳಿದಾರರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.52 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ 65,487 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಡಿಕೆ 54,268 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಡಿಎಪಿ 27,129, ಎಂಒಪಿ 3,018 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ 2,430 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 73,887 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕುನಲ್ಲಿನ 33,330 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೂನ್ 5ರವರೆಗೆ 20,634 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 53,964 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ 19,922 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ಆಗದೆ ಊರೂರು ಅಲೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳ ವರ್ತಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಿವಂತ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವುದು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ನಮಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾನೊ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅರಿವು ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-30-179436877</p>