ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ

'ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರ್ಚಾದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹993 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊರೆ ಹೊರುವುದು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಗುರು ಬಾಪುರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ</span></div>.<p><strong>ಸೌದೆ ಮೊರೆ</strong></p><p>'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೌದೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬರ್, ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾರ್ಥ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪುರಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರು ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.