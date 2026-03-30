ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿ ತಡೆ; ಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಣ್ಗಾವಲು

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುರಚಲು ಗಿಡಗಳು, ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಿಡಗಂಟಿ, ರೈತರ ಹೊಲ, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ ಶೇ 6.54ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 33,773 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 11,755 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಾಯಂ ಗೋಮಾಳ ಹಾಗೂ 772 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ತೋಪು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹಚ್ಚುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಗಿಡ–ಮರಗಳು ಆಹುತಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 301 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳ ರಾಶಿ ಮುಗಿದು ಬೆಳೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿ, ಒಣ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜಮೀನು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವವೂ ನಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರುಸಹಿತ ಸಣ್ಣ– ಸಣ್ಣ ಗಿಡಮರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

'ಮನೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನುಗಳ ಬದುವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬುಡ ಸುಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು. ಹೊತ್ತು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೈಕಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 40 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲು ಕೆಳಹಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟರ್, ಗಾರ್ಡ್, ವಾಚರ್ಸ್ಗಳ ಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ