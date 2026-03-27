‘ಯಥೇಚ್ಛ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಯಾದಗಿರಿ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್, ಎಸ್ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆ, ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿತರಣೆಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ 5 ಕೆ.ಜಿ., 14 ಕೆ.ಜಿ. ಹಾಗೂ 19 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. 'ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಾಟಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಬಾರದು' ಎಂದು ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಚನಗೌಡ ಮುದ್ನಾಳ, 'ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನೂರಾರು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಕ್ಗೆ ಬಂದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರೂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುರೇಶ ಅಂಕಲಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ