ಮುಂದುವರಿದ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಇಂಧನ ಖರೀದಿ

ಯಾದಗಿರಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ನಂಬಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಬುಧವಾರವೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿವಿಗೊಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾದರು.</p>.<p>ನಗರ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು, ಆಟೊ, ಟಂಟಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು, ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತು ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್, ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹಾಕದಂತೆ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕದೆ ಇದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ವದಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ 30 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ದಾಟಿದೆ' ಎಂದು ಶುಭಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಸವರಾಜ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಯಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ 4 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವದಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>