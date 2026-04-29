ಮೇ1ರಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಗರಸಭೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 1ರಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕ ಬಾಬುರಾವ್ ಭೂತಾಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಲುಂಬಿನಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬೀದರ್ನ ಭಂತೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಣ ವಹಿಸುವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ್, ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂಸದರಾದ ಜಿ.ಕುಮಾರನಾಯಕ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ, ರಾಜವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಸಾಹಿತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಮರೆಪ್ಪ ಚಟ್ಟರಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೌದ್ಧ ವಂದನೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಭಗವಾನ ಬುದ್ಧರ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 180 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಪಂಚಶೀಲ ಧ್ವಜವೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಲುಂಬಿನಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ.ಭಗವಂತರಾಯ ಅನವರ, ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಬುಕ್ಕಲ್, ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಟೇಕಾರ, ಮೋನಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಸಮನಿ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಾಳಪ್ಪ ಕಿರದಳಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>