ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದಲೇ ₹2.67 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ!

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 2.67 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣವೇ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲೂ ಆಗದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೂ ಆಗದೆ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತವೂ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ₹10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಚಾಲ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ₹5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದಲೇ ಚಾಲ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೇ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಗ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹುದ್ದೆ ನಡೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ, ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ, ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನೆರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಯಾ ವರ್ಷದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಕರ ಕಟ್ಟಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆದಾಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ ತರುವುದೆಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಬಾರದ ಬಾಕಿ: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಸತಿಗೃಹ, ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಇಲಾಖೆಗಳು ₹ 5.98 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ 8 ಇಲಾಖೆಗಳು ₹ 2.67 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-30-451545517</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>