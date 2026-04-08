ಕರ ವಸೂಲಾತಿ: ಶೇ 87ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 87ರಷ್ಟು ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 39.1ರಷ್ಟು ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯೂ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕರ ವಸೂಲಿಯ ಗುರಿ ₹17.91 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ₹ 8.57 ಕೋಟಿ. ಅಂದರೆ ಶೇ 47.9ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ವಡಗೇರಾದಲ್ಲಿ 17, ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ 23, ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ 18, ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ 24, ಗುರುಮಠಕಲ್ನಲ್ಲಿ 18 ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 22 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 122 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ₹ 15.85 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 13.73 ಕೋಟಿ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಶೇ 87ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು.

'ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಪೂರೈಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಕರವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 19ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಈ ವರ್ಷ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ 'ಒಂದು ದಿನದ ಕರ ವಸೂಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ' ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕರ ಪಾವತಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕರ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕರ ಖಜಾನೆಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ, ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ, ಲೇಔಟ್, ಅಂಗಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಹೋಟೆಲ್, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ